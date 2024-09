Por que buscar ficha criminal de alguém é chamado de 'puxar a capivara'?

Resultado? Uma porção de brasileiros quiseram saber o que significava também. Nos comentários, alguns usuários apontaram que a expressão teria nascido (ou seria mais usada) no estado de São Paulo e, por isso, quem era de outras partes do país não fazia a menor ideia de que se "puxava a capivara" no Sudeste.

Luiz Chiaradia, colaborador do site de notícias jurídicas Migalhas, parceiro da Agência Estado, diz que expressão tem a ver com o estilo de caça do animal. "Normalmente se caçava a capivara em banhado de charcos, durante a noite, de sorte que só se via os olhos da caça, refletindo as luzes das lanternas. Então se disparava e depois se aproximava do alvo para tirá-lo da água. Era necessário, portanto, puxar o roedor para dentro do barco, e somente então se saberia o tamanho da caça abatida", diz.

Ou seja, neste caso, "puxar a capivara" seria descobrir o tamanho da ficha criminal do investigado.

O youtuber Adriano, do canal Banheira de Conhecimento, também conta a mesma história sobre a caça da capivara. Mas ele diz ter ouvido outras teorias — uma delas de que a ficha criminal lembraria a sujeira (e o mau cheiro) que se acumula sobre o roedor.

A aparência da capivara também parece ser o xis da questão em outras interpretações. Uma reportagem de 2023 do jornal Correio Braziliense a compara a um "rato" e, segundo linguistas consultados pela publicação, algumas pessoas teriam fichas criminais tão extensas que estariam cheias de ratos, uma expressão para se referir aos seus crimes.