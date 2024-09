Chacina no RS: Dupla invade imóvel e mata 4 pessoas em tiroteio

Armas e drogas foram encontradas no local do crime. Segundo a PM, também foram encontradas cápsulas espalhadas pelo chão. O imóvel onde ocorreu a chacina havia sido alugado por aplicativo para uma festa um dia antes do tiroteio.

Guilherme Rugine, 21, Samuel dos Santos da Silva, 18, mortos em chacina no RS Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Não se sabe qual foi a motivação da chacina. Suspeita inicial é de que crime teria ligaçã o com o tráfico de drogas. Segundo a PM, a dupla é suspeita de ter arrombado a porta do imóvel para cometer o crime, e que um confronto ocorreu após invasão, já que as vítimas também estariam armadas.

PM isolou o local. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas.