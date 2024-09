Enchentes no RS: Trens de Porto Alegre voltam a funcionar após quatro meses

O serviço de trens de Porto Alegre voltou a funcionar nesta sexta-feira (20), mais de quatro meses após ser suspenso pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

O que aconteceu

Circulação dos trens foi restabelecida da estação Novo Hamburgo à estação Farrapos. A circulação entre as estações São Pedro e Mercado é feita por um serviço de ônibus, já que as vias ainda não foram recuperadas nas regiões.

Viagens ocorrem das 5h às 23h. Nos dias de semana, os trens partem com intervalos de 15 minutos entre as 5h e 21h; intervalos de 20 minutos entre 21h e 22h20 e com intervalos de 23 minutos entre 22h20 e 23h05. Em fins de semana e feriados, os intervalos variam entre 20 e 23 minutos.