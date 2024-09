SP tem previsão de início de semana 'fervente', com calorão acima de 35ºC

A previsão do tempo para os próximos dias indica que o calor vai continuar forte na capital paulista, com poucas variações nas condições climáticas. O sol predominará e as temperaturas permanecerão elevadas, sem previsão de chuva significativa.

Calorão dia a dia

Uma massa de ar quente voltará a predominar, trazendo uma semana de calor para todas as áreas do Sudeste, segundo informou o Climatempo. "É importante ressaltar que a primavera marca o aumento da incidência de radiação solar, devido ao alongamento dos dias e à maior inclinação da Terra em relação ao Sol, elevando as temperaturas", avisa a empresa de consultoria meteorológica.

Na segunda-feira, o dia na capital paulista será de sol entre algumas nuvens, com mínima de 18°C e máxima de 33°C. Não há previsão de chuva, e o tempo seguirá firme.