Menino de 4 anos morre após ser esquecido pela mãe dentro do carro em SC

Uma criança de 4 anos morreu após ser esquecida dentro de um carro na cidade de Joinville (SC) na quarta-feira (25).

O que aconteceu

Menino foi encontrado desacordado no interior do veículo na tarde de ontem. Criança foi esquecida no carro pela mãe, que foi trabalhar e pensou que tivesse levado o filho para a creche, mas se equivocou, segundo informações repassadas pela Polícia Militar de Santa Catarina.

Criança foi encontrada por um brigadista de uma empresa privada. Conforme a PMSC, o socorrista notou o menino dentro do carro que estava estacionado próximo a uma empresa e precisou quebrar a janela do automóvel para resgatá-lo.