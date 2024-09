Saudade do frio? Calorão em SP já tem data para acabar (mas volta logo)

Nordeste com calor predominante. No interior do Nordeste, cidades do sertão e agreste seguirão com tempo seco e temperaturas elevadas, chegando a 38°C em áreas do Piauí e Bahia. Até o final desta semana, deve fazer 38ºC em Teresina, chegando a 39ºC no domingo.

As mais altas temperaturas da semana até agora foram registradas nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Cuiabá, os termômetros registraram 42,3ºC, e em Campo Grande, 39,8ºC. Das capitais brasileiras, as que apresentaram as menores temperaturas, na média entre terça e quarta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foram Porto Alegre (24,9ºC) e Florianópolis (25,9ºC).

Sétima onda de calor extremo do ano afeta amplas regiões do Brasil, especialmente o Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte. Esse fenômeno, causado por um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias, está elevando as temperaturas em estados como São Paulo, Mato Grosso e Goiás.