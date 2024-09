Cruzou o Atlântico: fumaça de queimadas no Brasil chegou até a África

Depois de atingir regiões do Uruguai e da Argentina, a fumaça das queimadas no Brasil cruzou o Oceano Atlântico e chegou à África.

O que aconteceu

O sul do continente africano foi afetado. Uma análise da agência de clima dos EUA mostra que a fumaça das queimadas voou até os países mais ao sul do continente africano, como África do Sul, Namíbia, Angola e República Democrática do Congo.

Fumaça é levada por correntes de vento. Não é incomum que isso aconteça, mesmo em longas distâncias. No caminho contrário, uma pequena quantidade de fumaça de queimadas em florestas do centro da África também chegou ao litoral do nordeste brasileiro, informou a MetSul.