Mecânico é morto após não terminar serviço; policial e vigilante são presos

O policial penal Aladim Silva Fagundes e o vigilante Harley de Libero Carlos foram presos pelo assassinato de um mecânico que não teria finalizado o conserto de um carro. Crime aconteceu em 7 de julho de 2024, mas as prisões foram efetuadas nesta quinta-feira (26), em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Helton Romão de Souza foi assassinado com tiros à queima-roupa no dia 7 de julho. Motivação para o crime teria sido porque a vítima não finalizou o serviço mecânico de um carro que pertenceria a Harley, segundo informações da Polícia Civil do Rio.

Crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o policial e o vigilante chegam de carro na casa do mecânico, descem do veículo armados e executam a vítima a tiros. Um terceiro suspeito, identificado como Márcio Barcellos Armstrong, é considerado foragido.