Homem é morto por segurança de casa de shows em festa em SP

A organização da festa afirmou que o segurança é terceirizado e de responsabilidade da casa, a Central 1926. "A Festa Mais comemorava seu aniversario de 11 anos, sem jamais ter ocorrido qualquer incidente de violência em todas as suas edições. Esse fato isolado e estarrecedor nos deixou todos consternados", diz a mensagem.

A equipe diz estar entrando em contato com a família da vítima. "Para prestar todo o suporte e apoio necessários além de colaborar integralmente com a polícia para que todas as providencias sejam tomadas", informa.

O segurança foi preso em flagrante e segue detido. Depoimentos que circulam pelas redes sociais dizem que havia muito sangue no local e que a festa acabou após o incidente.

A Central 1926 disse, em nota, que "lamenta profundamente o ocorrido". Leia o pronunciamento completo: