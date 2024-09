Suspeito de matar e forjar afogamento de empresária é preso em MT

Cartaz de procurado para Cleber Lagreca, principal suspeito de matar a empresária Elaine Stellato Marques em 2023 Imagem: Divulgação/Polícia Civil do MT

O investigado constava como servidor público da Secretaria de Meio Ambiente de MT até agosto. O salário líquido de agosto era de quase R$ 20 mil. O UOL procurou a Sema para saber a situação de Cleber Lagreca após a prisão preventiva e aguarda retorno.

Versão de suspeito dizia que vítima tinha se 'afogado'

O crime ocorreu em 19 de outubro de 2023, no Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães. A primeira versão do caso, narrada por Cleber Lagreca, afirmava que Elaine tinha se "afogado" após a embarcação precisar ser guinchada.

Ele afirmou que a empresária se amarrou a uma corda, mas que se afogou conforme a embarcação era puxada. Agora, Cleber é o principal suspeito do feminicídio de Elaine.

Caso está sob segredo de Justiça, e defesa de Cleber Lagreca não foi identificada. Ele passará por audiência de custódia na segunda-feira (30). O espaço segue aberto para manifestações.