Acidentes deixam dezenas de mortos no Sul, Sudeste e Nordeste

Os trabalhos de resgate, porém, foram suspensos à noite depois que os bombeiros souberam que um caminhão-tanque com ácido sulfúrico havia submergido, o que pode colocar a vida dos mergulhadores em risco.

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que tinha 533 metros de comprimento, faz parte da rodovia BR-226, um dos trechos da Belém-Brasília.

Um avião particular com 10 pessoas, todas da mesma família, caiu ontem no centro de Gramado, o principal destino turístico do Rio Grande do Sul nesta época do ano. Todos a bordo morreram. O acidente também deixou 17 pessoas que estavam no solo feridas, duas em estado grave, com queimaduras.

Na queda, a aeronave atingiu o segundo andar de uma casa, uma loja de móveis, uma pousada, e provocou um incêndio. A prefeitura suspendeu a programação do Natal Luz, um dos eventos mais tradicionais da Serra Gaúcha.

A aeronave saiu da cidade vizinha Canela com destino a Jundiaí (SP), pilotada pelo empresário Luiz Claudio Galeazzi, sócio e CEO da Galeazzi & Associados e filho do ex-conselheiro do Pão de Açúcar Claudio Galeazzi.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. De acordo com o governador Eduardo Leite, por volta das 9h, momento da decolagem, as "condições climáticas não eram as melhores".