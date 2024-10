Empresária que morreu após seis plásticas simultâneas teve embolia pulmonar

Cirurgias extensas são um dos fatores de riscos para embolia pulmonar — no caso da empresária, foram seis ao mesmo tempo. A embolia pulmonar é um quadro em que coágulos obstruem as artérias do pulmão. Na maioria das vezes, esses coágulos são formados nas veias das pernas e da pélvis e, liberados na corrente sanguínea, chegam a outras partes do corpo.

UOL entrou em contato com o médico responsável pelos procedimentos. A reportagem contatou com o profissional por WhatsApp, mas não obteve retorno. Por telefone na segunda-feira (30), uma funcionária informou que ele iria retornar, mas não enviou resposta. Se alguma manifestação do profissional for enviada, esta matéria será atualizada. Além de Sobral, ele atende em clínicas do Rio de Janeiro, Niterói e Cabo Frio.

Entenda o caso

Viviane Lira Monte realizou seis intervenções estéticas simultâneas. A empresária passou por uma mamoplastia para redução das mamas, fez lipoaspiração no abdômen, nos braços, nas costas e no pescoço, além de uma lipoexertia glútea. As informações foram repassadas ao UOL pelo marido dela, Renan Santiago.

Empresária recebeu alta um dia depois das intervenções, em 1º de setembro. Conforme o marido, no dia 2 ela começou a passar mal e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento "praticamente desmaiada". Na unidade de saúde, a equipe médica informou que o caso dela era grave e que ela precisaria ser encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva.