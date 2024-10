Empresária morre após realizar seis cirurgias plásticas no CE, diz família

Médico tem registro ativo para exercer a medicina nos estados do Rio de Janeiro e do Ceará. O UOL entrou em contato com o Conselho Federal de Medicina e com os Conselhos do Rio e do Ceará para pedir posicionamento, mas não obteve retorno.

UOL também entrou em contato com o médico responsável pelos procedimentos. A reportagem contatou com o profissional por WhatsApp, mas não obteve retorno. Por telefone, uma funcionária informou que ele iria retornar, mas não enviou resposta. Em ambos os casos, se as respostas forem enviadas, esta matéria será atualizada. Além de Sobral, ele atende em clínicas do Rio de Janeiro, Niterói e Cabo Frio.