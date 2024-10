Morador do Copan diz que incêndio o fez lembrar do Joelma: 'Assustador'

Eu estava no meu escritório aqui em frente. Senti o cheiro [de fumaça]. Muito barulho, achei que fosse o meu prédio. Fiquei nervoso e não consegui nem colocar a chave na fenda. Nessa hora você pensa um monte de besteira. A gente presenciou fogo no [edifício] Andraus, com gente se jogando. Presenciei fogo no Joelma, com gente saltando lá de cima... Eu estava esperando ver coisa desse tipo. Ainda bem que não [aconteceu]. [O Copan] faz parte da minha história. É uma angústia. É assustador.

Edir Sabino, morador do edifício Copan

Porteiro pediu calma aos moradores. Giovanni Bright, mágico de 43 anos, disse ao UOL que estava em casa quando o fogo começou e que recebeu a ligação do porteiro do prédio pedindo calma e que, por precaução, todos descessem imediatamente.

Eu estava em casa [quando o fogo começou]. Eu só escutei o barulho de alarme, sirene. Um amigo me ligou. No mesmo momento, o interfone tocou. Eu fiquei assustado. O porteiro pediu para não ficar assustado, mas, por precaução, recomendou que descesse. Giovanni Bright, 43 anos

Evacuação e apoio da PM

Todas as pessoas que estavam no edifício foram evacuadas com o auxílio das medidas de proteção contra incêndio do próprio edifício. A corporação também trabalha para que os evacuados fiquem em um local de segurança e não retornem ao local até o fim dos trabalhos.

A Polícia Militar está prestando apoio e ajuda no isolamento da área enquanto os bombeiros trabalham no local. Curiosos também se reúnem nas vias próximas para ver a ocorrência.