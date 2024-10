Síndico do Copan acredita que 'alguma reforma' pode ter iniciado incêndio

Edifício está regular e tem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) dentro da validade. O Copan também conta com própria brigada de incêndio, que começou o combate das chamas logo após o início do fogo, informou ao UOL o coronel Alvaro Camilo, subprefeito da Sé.

Moradores relataram momento de pânico. Edir Sabino, fotógrafo e empresário, de 68 anos, foi um dos primeiros moradores do Copan, inaugurado oficialmente em 1966. Ele se mudou com os pais e chegou ao local quando ainda criança. Ele estava em seu escritório, localizado em outro prédio em frente ao Copan, quando começou a sentir um cheiro forte.

Sabino conta que, no momento de desespero, se recordou do incêndio no Joelma. Em 1974, 187 pessoas morreram em um incêndio no edifício, também no centro de São Paulo.

Eu estava no meu escritório aqui em frente. Senti o cheiro [de fumaça]. Muito barulho, achei que fosse o meu prédio. Fiquei nervoso e não consegui nem colocar a chave na fenda. Nessa hora você pensa um monte de besteira. A gente presenciou fogo no [edifício] Andraus, com gente se jogando. Presenciei fogo no Joelma, com gente saltando lá de cima... Eu estava esperando ver coisa desse tipo. Ainda bem que não [aconteceu]. [O Copan] faz parte da minha história. É uma angústia. É assustador.

Edir Sabino, morador do edifício Copan

Porteiro pediu calma aos moradores. Giovanni Bright, mágico de 43 anos, disse ao UOL que estava em casa quando o fogo começou e que recebeu a ligação do porteiro do prédio pedindo calma e que, por precaução, todos descessem imediatamente.