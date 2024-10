Frentista é assassinado após impedir homem de usar banheiro feminino no RS

Ingo Patrício Tasca Nunes morreu no local. A Polícia Civil informou que trabalha para identificar o autor do crime. Como o nome do atirador ainda é desconhecido, o UOL não conseguiu localizar defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

O autor do homicídio também quis entrar no banheiro e o frentista interveio. Eles tiveram uma discussão, o casal permaneceu mais um pouco ali no posto e aí a coisa inflamou. Infelizmente, o frentista foi morto a sangue frio.

Delegado Thiago Carrijo, ao UOL

A vítima deixa esposa e dois filhos. Ele será enterrado no Cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (7).