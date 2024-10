Morta em roubo dias antes de casamento será enterrada com vestido de noiva

Francisca Marcela da Silva Ribeiro, 33, que morreu após ser baleada com um tiro nas costas durante um assalto, será enterrada com o vestido de noiva que usaria no seu casamento. O crime ocorreu no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, no domingo (6), 20 dias antes da data da cerimônia.

O que aconteceu

"Não pensei duas vezes", disse noivo da vítima em entrevista ao UOL. Wilker Michael, que estava com Marcela no momento do crime, contou que ela provou o vestido um dia antes de morrer e ficou "deslumbrante". A roupa precisou passar por reparos na barra para ser usada na cerimônia.

Marcela e Wilker estavam com casamento marcado para 26 de outubro. "Esse seria o vestido do seu grande dia que agora será o vestido do seu enterro. Nós iremos lutar para que a justiça seja feita. Isso não ficará impune", disse o noivo em publicação nas redes sociais.