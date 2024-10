Mulher será indenizada após chefe dizer que 'ela era bonita para ser gay'

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) de Goiás condenou uma empresa a pagar indenização de R$ 3.000 a uma ex-funcionária por danos morais, após a chefe afirmar que ela era "muito bonita para ser gay". Cabe recurso da decisão.

O que aconteceu

Trabalhadora entrou com ação alegando falas de cunho discriminatório. O comportamento teria ocorrido por parte de uma gerente da empresa, ao zombar da jovem por ser homossexual. A afirmação da ex-funcionária foi confirmada por uma testemunha em depoimento.

Desembargador reconheceu o pedido de indenização. Com base nas provas e na jurisprudência, o magistrado determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 3.000. Na decisão, ele destacou a importância do empregador garantir um ambiente de trabalho seguro e respeitoso e ressaltou o impacto negativo que a discriminação causa na vítima e na sociedade.