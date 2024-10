Empresário é morto por policial à paisana em boate de SC; agente é preso

Um empresário foi morto por um policial militar à paisana na entrada de uma boate na Avenida Mauro Ramos, no centro de Florianópolis, na terça-feira (8).

O que aconteceu

Thiago Kich de Melo, 28, foi morto por um disparo efetuado pelo policial. O agente, que não teve o nome divulgado, estava de folga no momento do ocorrido, conforme informações repassadas pela própria Polícia Militar de Santa Catarina.

Empresário foi morto após uma discussão com seguranças da boate supostamente motivada pelo valor da comanda. No momento da confusão, o policial interveio e efetuou um disparo, que acertou Thiago. A vítima morreu no local.