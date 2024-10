Justiça bloqueia R$ 70 mi de esquema de lavagem de dinheiro para facções

Justiça bloqueou mais de R$ 70 milhões em contas bancárias no Rio Grande do Sul por suspeita de ligação com esquema de lavagem de dinheiro para facções criminosas em todo o país.

O que aconteceu

A operação da PF prendeu 17 suspeitos de envolvimento com o grupo. Cinco pessoas estão sendo procuradas na ação com mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Quatro dos investigados também são alvo de outra operação deflagrada hoje pela PF em São Paulo. Essa ação tem desdobramento em outros oito estados.