Idosa condenada por estupro é presa durante festa de aniversário de 70 anos

O casal foi condenado por abusar sexualmente de uma criança de sete anos. O crime aconteceu 2021. Segundo as investigações, o autor era padrinho da criança. De acordo com os agentes, a vítima ficava na residência do casal.

Em depoimento, o casal relatou que os atos sexuais eram realizados por Juarez. Em outras situações, a dupla praticava a violência sexual em conjunto, de acordo com a polícia. O resultado do laudo de exame de corpo de delito confirmou os abusos.

A mãe deixava a criança sob a responsabilidade dos dois. Neilson Nogueira, delegado do caso, explicou que a mãe costumava deixar essa criança sob a responsabilidade deles para ela poder trabalhar. "Eles que deveriam zelar pela integridade e segurança da criança acabam praticando esses abusos", disse em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record.

O homem foi condenado a 21 anos de prisão. Eles eram considerados foragidos pela Justiça.

Juarez foi preso após denúncia anônima. "A equipe levantou informações, realizou um trabalho de inteligência e recebeu uma denúncia, que resultou na prisão do acusado. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável", afirmou a Polícia Civil.