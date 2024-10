Homem que terminou casamento após 6 dias terá que pagar R$ 50 mil para ex

Acusado não conseguiu provar que ajudou a cobrir as despesas. O juiz afirma que o homem não apresentou nenhum recibo que confirmasse suas alegações de também ter colaborado com os custos. Além disso, ele não assumiu qualquer responsabilidade com os prestadores de serviço, nem com a ex-esposa, "gerando obviamente preocupação excessiva à mulher, uma vez que teve que arcar com grande montante sozinha", considerou o magistrado.

Indenização por danos morais foi estipulada em R$ 20 mil. O magistrado destacou o sofrimento e angústia sentidos pela mulher, e definiu que ela deveria ser recompensada pelo "dano decorrente da conduta ilícita".

No total, homem deverá pagar R$ 50,4 mil de indenização. O acusado recorreu da sentença proferida pela juíza Vanêssa Christie Enande, da Vara Única de Guararema. Porém, a decisão foi mantida pelos desembargadores Vitor Frederico Kümpel, Alcides Leopoldo e Enio Zuliani, da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, não foi possível procurá-los por um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.