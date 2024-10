Vídeo mostra decolagem de helicóptero momentos antes de queda em MG

Seis tripulantes estavam a bordo. Entre eles, o capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, doutor Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário. O sargento Wellerson participou das operações de resgate em Brumadinho, quando uma barragem rompeu em 2019.

O acidente

Equipe aguardando a melhora do tempo antes de voltar para a aeronave em Ouro Preto Imagem: Reprodução/Redes sociais

Bombeiros perderam contato com o Arcanjo 04 no final da tarde de sexta-feira (11). A região enfrentava tempo ruim no momento do acidente.

Helicóptero foi localizado em uma serra íngreme de Ouro Preto, após 12 horas de busca. Neste sábado (12), corpos foram resgatados e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.