Helicóptero dos Bombeiros cai durante buscas em MG; 6 pessoas morrem

Governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte dos quatro bombeiros, um médico e um enfermeiro do SAMU. "Vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos", escreveu em uma rede social.

Bombeiros perderam contato com o Arcanjo 04 no final da tarde de sexta-feira (11). A região enfrentava tempo ruim no momento do acidente.

Helicóptero foi localizado em uma serra íngreme de Ouro Preto, após 12 horas de busca. Neste sábado (12), corpos foram resgatados e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.

Mais de 84 agentes, além de cães de buscas e aeronaves dos Bombeiros, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira, participam da operação. Os Bombeiros informaram que estão prestando suporte psicológico às famílias.

Avião desaparecido que era buscado pelo helicóptero dos Bombeiros era usado no combate a incêndios florestais. O piloto Adriano Machado morreu no acidente, confirmou a Prefeitura de Ouro Preto.