Ação do MP mira policiais que faziam segurança para miliciano morto no RJ

Os mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar milícia foram expedidos pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital. As ações estão ocorrendo em Coelho Neto, na zona norte do Rio; Nilópolis e em Itaboraí. As ações contam com o apoio da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Justiça também determinou sequestro e alienação antecipada de bens de miliciano morto. Após a morte do miliciano Gabriel Maggio, conhecido como Bradock, foram apreendidos carros de luxo e R$ 44 mil em espécie.

Homem de confiança de Bradock foi denunciado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O UOL tenta localizar os representantes legais de Marcelino Guardado Marino. O espaço segue aberto para manifestação.