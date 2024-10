'Padre fez discurso homofóbico em missa de 7º dia e levei caso à polícia'

O que dizem o padre e a diocese

A reportagem não localizou a defesa do padre Antonio Carlos dos Santos —o espaço segue aberto. Procurada por email, a Diocese de Nova Friburgo, não retornou.

Em uma nota de esclarecimento nas redes sociais na época do caso, a Diocese de Nova Friburgo reproduziu um comunicado do padre. Ele disse que as palavras proferidas "não tiveram o intuito de ofender nenhuma classe ou pessoa" e se desculpou por "eventual interpretação que se tenha dado a essas falas".