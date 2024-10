Ossada de mulher desaparecida há 2 anos no PR é achada; suspeito é preso

Um homem de 25 anos foi preso nesta quarta-feira em Goioerê (PR) após confessar o homicídio de uma mulher que estava desaparecida desde 2021.

O que aconteceu

Homem foi à delegacia e confessou crime. Na segunda-feira (14), o jovem, que até então era uma testemunha do caso, foi à delegacia para contar que teria matado a mulher e escondido o corpo na fossa de uma casa.

Polícia encontrou ossada da vítima. Após a confissão, policiais e bombeiros foram à residência e iniciaram as buscas com o auxílio de uma retroescavadeira. Os agentes encontraram "ossos compatíveis com os de humanos" e um moletom, possivelmente usado pela jovem no dia do crime, segundo a Polícia Civil.