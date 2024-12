SP registra o maior número de mortes no trânsito em 9 anos

De lá pra cá, houve oscilações, mas desde 2021 a curva é crescente. Apenas em junho deste ano foram 111 mortos —76% a mais que o registro de junho de 2023.

Procurada para comentar os dados, a gestão Ricardo Nunes (MDB) informou, por nota, que "vem desenvolvendo uma série de medidas para ampliar a segurança de todos os usuários do viário urbano" e que a CET investiu, desde 2021, mais de R$ 185 milhões em medidas de educação de trânsito.

Os motociclistas são as vítimas mais numerosas: 427, ou 41% do total. O índice é maior que o do estado, onde eles representam 38% até aqui. Pedestres (348), ocupantes de automóveis (8%) e ciclistas (4%) completam o ranking da capital, que sustenta hoje a taxa de 8,16 mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) chegou a anunciar que sua meta era fechar 2024 com a taxa de 4,5 mortes por 100 mil habitantes, mas recuou em abril do ano passado, quando trocou o compromisso anunciado no Plano de Metas por um objetivo genérico de realizar 18 medidas relativas ao tema.

A principal delas é a implementação da Faixa Azul, presente hoje em 212 quilômetros da malha viária - -acima da meta anunciada de 200 km. Específica para motociclistas, a proposta teve investimento de R$ 15,6 milhões.