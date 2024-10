Influencers que promoviam Jogo do Tigrinho em AL fazem acordo de R$ 2,7 mi

Cinco influenciadores digitais investigados pela Polícia Civil de Alagoas por promoverem irregularmente o "Jogo do Tigrinho" fizeram um acordo e vão pagar, ao todo, cerca de R$ 2,7 milhões.

O que aconteceu

Esse valor inclui pagamento de multa ao Estado e ressarcimento às vítimas. "O acordo resultou no pagamento de multa ao Estado, por meio de doação de bens e equipamentos e construção de uma sede para a Delegacia de Estelionatos em Maceió, recentemente criada pelo governo do Estado", disse o delegado Lucimerio Campos, nesta sexta-feira (18).

Os influenciadores fizeram acordo de colaboração premiada com a PC-AL, o que levou ao pagamento da multa e fim da investigação. "Essa primeira fase, ela está sendo encerrada com um resultado prático muito imediato e muito mais producente para as pessoas, para o Estado, do que esperar uma sentença ao final e depois de anos em que os bens iam estar deteriorados", avaliou Campos em entrevista ao colunista do UOL Carlos Madeiro.