Maníaco do Parque: quem foram as vítimas e quantas pessoas ele matou?

Patrícia Gonçalves Marinho

Patrícia desapareceu em 17 de abril de 1998, aos 24 anos, mas seu corpo só foi encontrado três meses depois, no dia 28 de julho daquele ano. Moradora da zona leste de São Paulo, ela trabalhava como vendedora na região da Sé, no centro da capital paulista.

A vendedora tinha o sonho de ser modelo, o que foi usado pelo maníaco para atraí-la — ele fingia ser "caça-talentos" para enganar as vítimas. De acordo com uma reportagem de 1998 da Folha de S.Paulo, ele teria informado à polícia que conheceu Patrícia em uma galeria na rua 24 de Maio, também no centro, e que, em seguida, os dois foram de moto para um suposto acampamento no Parque do Estado. Na mata, segundo o inquérito policial, Francisco teria estuprado e matado a vítima por asfixia, usando os cadarços de suas botas.

Selma Ferreira Queiroz

Selma tinha 18 anos e morava em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, quando desapareceu, em 3 de julho de 1998. Seu corpo foi encontrado apenas com os sapatos um dia depois na mata do Parque do Estado, com sinais de espancamento e violência sexual. A vítima também tinha marcas de mordidas nos seios, no interior das pernas e nos ombros. De acordo com a investigação policial, ela também morreu estrangulada.

Selma, que era estudante e também trabalhava como balconista em uma rede de drogarias, desapareceu após fazer exames de rescisão contratual na Liberdade, bairro da região central de São Paulo. Antes, no entanto, entrou em contato com o namorado, informando que não conseguiria assistir ao jogo do Brasil contra a Dinamarca, pela Copa do Mundo, com ele.