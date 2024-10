Câmera corporal filma PM matando homem em surto psicótico em SP

Um vídeo da câmera corporal de um policial militar mostra o momento em que um agente atira contra um homem que corre na direção dele segurando uma marreta. O caso ocorreu no último domingo (13), na região da Cidade Ademar, zona sul da cidade de São Paulo.

O que aconteceu

O PM atira duas vezes no peito do homem, mostra o vídeo. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o suspeito, identificado apenas como Maciel, estava em surto psicótico.

Policial alegou legítima defesa. Nas imagens, é possível ver que o policial militar pede que o homem, que carrega uma marreta, se afaste dele. "Afasta", diz o PM. Em seguida, o suspeito continua caminhando em direção ao policial, que reage e atira duas vezes. Ele chegou ser socorrido, mas morreu no hospital, segundo a SSP.