Pai morre afogado e menino de 10 anos desaparece em praia de SC

Um homem de 46 anos morreu afogado na tarde desta sexta-feira (18) em Bombinhas (SC). Ele estava acompanhado do filho de dez anos, que desapareceu após o acidente.

O que aconteceu

Familiares das vítimas contaram aos bombeiros que o homem e a criança entraram juntos no mar. Segundo os relatos, nenhuma testemunha presenciou o momento do afogamento, perceberam quando o corpo do adulto já estava flutuando.

Salva-vidas tentaram reanimar o homem por mais de 45 minutos. Quando os bombeiros chegaram, o homem já havia sido retirado do mar, em grau seis de afogamento — o mais alto da escala. Após chegada dos socorristas, foi realizado acesso venoso e o compressor torácico automático foi utilizado por mais de 45 minutos.