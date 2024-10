Após incêndios e morte, chefe da PC-SC ameniza ação de facções: 'pontual'

Em Tijucas, o incêndio de veículos na BR-101 provocou engarrafamento de 21 quilômetros, no sentido em direção a Porto Alegre. De acordo com a Arteris, que administra a rodovia, todas as faixas foram liberadas no km 161 às 17h30. Conforme a NSC, afiliada da rede Globo, ao menos três veículos foram incendiados no local.

Dois homens ficaram feridos e foram presos. Conforme a Polícia Civil, eles estariam provocando incêndios nas comunidades de Mocotó e Chico Mendes, em Florianópolis. Eles foram levados para atendimento médico e estão sob custódia.

Polícia diz que show de Paul Mcartney em Florianópolis recebeu mais efetivo da polícia. O delegado-geral da polícia afirmou que homens foram mobilizados para atuar durante o evento, que acontece na noite deste sábado na Ressacada, no sul da capital catarinense: " efetivo foi multiplicado, em todo o entorno da Ressacada e em todos os acesso".