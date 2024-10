Em surto, homem comente violência doméstica e morre em motel no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de um homem que aconteceu neste sábado (19), em um motel no Núcleo Bandeirante.

Segundo informações preliminares, o homem estaria em surto no momento do incidente e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O que aconteceu

Homem morreu em motel. Segundo os bombeiros, as equipes de socorro chegaram ao local e encontraram a vítima deitada no chão, em parada cardiorrespiratória. Foram iniciadas manobras de reanimação, que duraram cerca de 50 minutos, mas o óbito foi declarado no local por um médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O local ficou sob os cuidados da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal).