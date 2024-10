Quem são Tiriça, Andinho e Vida Loka, arqui-inimigos de Marcola no PCC

O caso virou inspiração para a minissérie "A Teia", exibida pela TV Globo em 2014. O bando de Tiriça contou com ajuda de outros integrantes da facção, como Daniel Vinicius Canônico, o Cego, e com informações privilegiadas de um funcionário da Infraero.

O bando estudou a rotina dos seguranças e de outros trabalhadores do aeroporto. Os criminosos chegaram a filmar as vítimas durante o expediente. Uma parte deles conseguiu entrar no aeroporto vestindo uniformes da Infraero. O restante se disfarçou de funcionários dos Correios. Os assaltantes não tiveram dificuldade para chegar até a aeronave.

Eles conseguiram fugir com o ouro, mas foram capturados dias depois. Tiriça foi condenado a dez anos e seis meses por esse crime.

A última condenação de Tiriça foi pelo assassinato da psicóloga Melissa de Almeida Araújo, funcionária da Penitenciária Federal de Catanduvas (PR), morta a tiros, em maio de 2017. O réu pegou uma pena de 31 anos e seis meses, pela acusação de ser o mandante do crime.

Esse crime foi o estopim do recente racha do PCC, Marcola disse que Tiriça era psicopata. A declaração aconteceu em conversa informal com um policial penal na Penitenciária de Porto Velho. O áudio vazou e foi usado no júri de Tiriça.

O antigo parceiro ficou enfurecido com a declaração e chamou o antigo amigo de delator. A "sintonia final" (liderança) do PCC diz ter analisado o áudio e constatado que Marcola não cometeu nenhum erro. Já Tiriça, Vida Loka e Andinho foram acusados de calúnia e traição e acabaram expulsos do PCC e jurados de morte.