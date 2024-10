Julgamento de Cupertino teve relato de agressão, advogado 'demitido' e xixi

Cupertino reclamou de diversos fatores durante o julgamento. O réu ficou incomodado por não estar com seus óculos, por ser filmado durante o processo e pelo uso de algemas, o que intensificou seu descontentamento no tribunal. Lopes afirmou que esclareceu ao réu que as filmagens faziam parte do protocolo do tribunal e que os equipamentos não eram da imprensa.

Isabela Tibcherani descreveu episódios de agressão do pai. Ela revelou que foi vítima de violência física, incluindo um episódio em que seu pai quebrou um prato em sua cabeça e tentou sufocá-la com um pano de prato.

A destituição do advogado foi inesperada e dissolveu o júri. Com a demissão, o julgamento precisará ser retomado com novos jurados e defesa, o que pode levar meses. Não há data prevista para a retomada do julgamento.

O advogado destituído negou que a decisão fosse estratégica. Alexander Lopes afirmou que sua defesa pretendia conduzir o julgamento com respeito e integridade, mas o comportamento de Cupertino tornou isso impossível. Ele também negou qualquer agressão física por parte do réu.

A promotoria critica a ação de Cupertino como uma tentativa de manipular o processo. Ricardo Marinho, advogado de Vanessa e Isabela, classificou a atitude como "mau-caratismo", afirmando que Cupertino agiu ardilosamente para atrasar o julgamento.

Relembre o caso

O crime aconteceu em junho de 2019, na zona sul de São Paulo. Paulo Cupertino teria disparado contra o ator Rafael Miguel, conhecido pelo papel em "Chiquititas", e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, a tiros. A família de Rafael havia ido até a casa de Isabela Tibcherani, namorada de Rafael, para conversar sobre o relacionamento.