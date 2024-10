Após chuva moderada, mais de 26 mil imóveis seguem sem energia na Grande SP

Balanço indica que 24 municípios seguem com registros de clientes sem energia elétrica. No sábado, 138 mil imóveis estavam sem luz em todo o estado, com quatro bairros da capital ficando no escuro. Segundo a empresa, as informações serão atualizadas diariamente, de hora em hora, entre 7h e 23h.

As chuvas perderam força durante a madrugada, segundo a Defesa Civil. O órgão informou, em comunicado neste sábado, que o volume de precipitações foi menor do que o previsto para o estado de São Paulo, com a maior concentração de chuvas deslocando-se para Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A Enel afirma que mobilizou cerca de 2.400 profissionais para atender às ocorrências de falta de energia. De acordo com a concessionária, as equipes permanecem de prontidão para resolver os problemas causados pela chuva e as interrupções no fornecimento, principalmente na capital e na região metropolitana.