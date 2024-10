Florianópolis: um dia após ataques e incêndios, 13 pessoas foram presas

Seis veículos foram incendiados, entre eles um ônibus. De acordo com a polícia, foram apreendidas seis armas de fogo, munições e coletes balísticos.

Criminosos montaram 17 barricadas e algumas foram incendiadas, segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Dessas, 12 foram em Florianópolis e outras cinco em outras três cidades vizinhas: São José (3), Palhoça (1) e Tijucas (1).

Em Tijucas, o incêndio de três carros na BR-101 provocou engarrafamento de 21 quilômetros, no sentido em direção a Porto Alegre. De acordo com a Arteris, que administra a rodovia, todas as faixas foram liberadas no km 161 às 17h30.

Dois homens ficaram feridos e foram presos. Conforme a Polícia Civil, eles estariam provocando atos de vandalismo nas comunidades de Mocotó e Chico Mendes, em Florianópolis. "A Polícia Militar chegou no local, eles reagiram, ocorreu o conflito, eles foram alvejados e presos", disse o chefe da Polícia Civil catarinense. Eles foram levados para atendimento médico e estão sob custódia.

Polícia diz que show de Paul Mcartney em Florianópolis recebeu mais efetivo da polícia. O delegado-geral da polícia afirmou que homens foram mobilizados para atuar durante o evento, que aconteceu na noite deste sábado na Ressacada, no sul da capital catarinense: "efetivo foi multiplicado, em todo o entorno da Ressacada e em todos os acesso".

Governador diz que 'está tudo pacificado' em SC

Durante uma coletiva de imprensa, o governador Jorginho Mello (PL-SC) afirmou que o ataque foi um episódio que o "desagradou". Ele descreveu os envolvidos como "bandidos, arruaceiros que fazem parte dessas facções", mas ressaltou que "a polícia agiu conforme tem que agir".