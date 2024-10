Sete atletas, motorista e técnico: veja quem são vítimas de acidente no PR

Os nove mortos em um acidente em Guaratuba (PR) estavam em uma van que foi atingida por uma carreta. As vítimas são o motorista da van, sete atletas e o técnico de uma equipe de remo. As identidades deles foram divulgadas pela Prefeitura de Pelotas.

Veja nomes das vítimas de acidente:

Oguener Tissot, 43, técnico. Ele foi um dos idealizadores do projeto Remando para o Futuro. Oguener coordenava a equipe que foi vitimada no acidente e tinha uma academia de remo com o seu sobrenome. O treinador deixa um filho de seis anos.

João Pedro Kerchiner, 17, atleta.