Van que levava atletas de remo é arrastada por carreta no PR; nove morrem

Um adolescente de 17 anos foi socorrido com vida da van. Ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves para o Hospital São José, em Joinville.

O motorista da carreta também foi socorrido e não corre risco de morte. Ele tem 30 anos e transportava um container, segundo a PRF.

Parte das vítimas ficou presa às ferragens. Um guindaste içou a carreta do local e, após varredura, o Corpo de Bombeiros constatou que todos que continuavam no local estavam mortos.

Suspeita é de que a carreta tenha perdido os freios. Segundo a PRF, um carro de passeio também foi atingido durante o acidente, mas o motorista não teve ferimentos.

Atletas que estavam no veículo eram do projeto Remar para o Futuro, do Centro Português de Pelotas. Em publicação nas redes sociais, o time afirmou que acabou em sexto lugar geral da competição, realizada na Raia Olímpica da USP. Ao todo, segundo a publicação, oito atletas e o técnico embarcaram para a capital paulista.

Equipe postou foto comemorando medalhas antes de acidente. Pouco antes do incidente, a equipe o vereador Jone Soares, de Pelotas, fizeram uma publicação. No post, eles contavam sobre as dificuldades que passaram até chegar na competição e comemoraram as sete medalhas ganhadas.