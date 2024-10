Médico morre após bater BMW em árvore no interior de SP

Um médico de 27 anos morreu após um acidente com um carro de luxo em Ourinhos (SP).

O que aconteceu

BMW dirigida por Felix Rosa, 27, bateu em uma árvore. O veículo teria aquaplanado na pista e capotado, segundo boletim de ocorrência.

Felix morreu ainda no local do acidente. A colisão aconteceu na Rodovia Orlando Quagliato, na área rural do município, na tarde do sábado (19).