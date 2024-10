Motorista de carreta envolvido em acidente com 9 mortos recebe alta médica

Rodovia está interditada. O sentido Santa Catarina da pista registrava 18 km de congestionamento nesta manhã, segundo a PRF.

Presidente e governador lamentam

O presidente Lula (PT) comunicou que soube das mortes e chamou o acidente de ''trágico''. ''Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou um neto. É irreparável. Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas'', disse pelas redes sociais.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também publicou uma nota de pesar. ''Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós'', escreveu pelo X.

Leite ainda disse ter acionado a Secretaria de Segurança Pública para oferecer apoio aos familiares. ''Minhas orações estão com as famílias e amigos. Que encontrem forças para enfrentar essa perda. O Rio Grande do Sul está de luto.''

Além disso, Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias. A informação foi confirmado ao UOL pelo Executivo municipal nesta segunda (21).