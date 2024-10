Engenheiro é preso por esfaquear a ex grávida, filha de 1 ano e sogra em SP

Vítimas se esconderam no banheiro ao perceberem a chegada de Luis Fernando, segundo a delegada do caso, Juliana Paiva. No entanto, o suspeito "arrombou a porta com uma faca e, a todo momento, tentou matar a vítima, que está extremamente machucada", disse Paiva.

A vítima, que está grávida, foi esfaqueada no momento em que estava com a filha de um ano no colo, e a criança também ficou ferida. A mulher sofreu perfuração no pulmão, sofreu cortes no rosto e está com os dois braços enfaixados em decorrência dos ferimentos. Além de atingir a ex-esposa e a própria filha, o homem também atacou a ex-sogra, que é idosa.

Engenheiro tinha a intenção de matar a ex-esposa e assumiu o risco de matar a filha e a ex-sogra, afirmou a delegada. "Para isso, ele não mediu esforços, assumiu o risco de matar a sogra e a própria filha. Além disso, [também assumiu o risco de matar] o filho que está dentro da barriga".

Vítima segue internada em observação, mas não corre risco de perder a criança. A mãe dela e a filha receberam atendimento e já tiveram alta do hospital.

Engenheiro justificou ataques contra a ex-esposa porque ela teria impedido que ele mantivesse contato com o filho de 7 anos, o que a vítima nega, diz a delegada. "No momento em que o autor foi até a casa, o filho estava na escola, não estava na casa. Na opinião desta delegada, não há sentido ele cometer todos esses atos e usar como argumento a insatisfação do direito de visitação do filho", completou Juliana Paiva.

Luis Fernando não aceitava o fim do relacionamento, ainda de acordo com a delegada. A vítima conseguiu neste mês uma medida protetiva que impedia o engenheiro de se aproximar dela. Antes de esfaquear a mulher, ele chegou a ser preso em 11 de outubro por furar os pneus do carro da ex-companheira. Na ocasião, ele foi solto.