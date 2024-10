MP denuncia sócios e funcionários de laboratório em caso de órgãos com HIV

A promotora Elisa Ramos Pittaro Neves diz que os seis denunciados agiram com "plena consciência da forma irregular". "Cientes e da alta probabilidade de um paciente ser contaminado em razão de uma laudo com resultado falso, e todos indiferentes em relação ao efetivo contágio, concorreram para a contaminação dos pacientes transplantados com vírus HIV e, via de consequência, lhes causando enfermidade incurável".

A denúncia aponta que Walter Vieira foi o responsável por conferir, assinar e liberar o laudo com resultado falso referente à análise clínica efetuada na amostra de um dos doadores dos órgãos. Ele teria ordenado a alteração nos protocolos de controle de qualidade nos equipamentos de análises clínicas das unidades da empresa.

O outro sócio, Matheus Sales, seria responsável pela área de Tecnologia da Informação do laboratório e teria autonomia para manipular documentos. Essa suposta manipulação foi citada por Jacqueline Iris em depoimento.

A denúncia ainda ressalta que, a partir deste ano, o controle de qualidade dos exames do PCS LAB Saleme passou a ser realizado semanalmente, ao invés de diariamente. A promotora também cita ações indenizatórias contra o laboratório, como um laudo errado em 2017 sobre a presença de câncer do colo do útero em uma paciente e uma recém-nascida que recebeu coquetel contra o HIV após outro laudo errado emitido pelo laboratório.

A promotora também pede a prisão preventiva dos seis denunciados. Entre os acusados, somente Matheus Vieira está solto, enquanto os outros estão presos temporariamente.

O UOL tenta contato com a defesa dos suspeitos. Se houver resposta, o texto será atualizado.