SP entra em estado de atenção após chuva forte; duas pessoas desaparecem

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem as buscas nos dois casos.

Tempo instável causa estrago no interior

Rajadas de vento fizeram o teto do Centro de Exposições de Avaré (SP) ceder. Imagens mostram que as colunas de ferro que servem de apoio para a estrutura ficaram retorcidas, e o teto do galpão acabou desabando. Não foram registradas vítimas na ocorrência.

Fortes ventos destruíram a cobertura de um posto de combustível em Gabriel Monteiro (SP). Foram registradas, ao todo, quedas de 15 árvores em vias públicas da cidade.

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo para tempestades no Estado. A mancha do aviso, que começou ao meio-dia, deve valer até as 10h de sexta. A previsão é de acumulados de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia; bem como ventos intensos que podem atingir 100 km/h, além de queda de granizo.

Tempo seguirá instável todo estado devido à atuação da frente fria e da umidade proveniente da região amazônica. Como o solo já se encontra encharcado devido aos acumulados nas últimas 24 horas, a Defesa Civil recomenda atenção em áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos.