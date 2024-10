Mulheres são responsáveis por quase metade dos lares brasileiros, diz IBGE

O número de unidades domésticas no Brasil também aumentou. Em 2010, eram 57 milhões de domicílios para habitação. Em 2022, esse número saltou para 72 milhões.

A média de moradores por domicílio, no entanto, diminuiu para 2,8 pessoas. Em 2010, a média de moradores por domicílio era de 3,3 pessoas. De acordo com o IBGE, o número reflete a queda de fecundidade no Brasil e o envelhecimento da população. A título de comparação, em 2000, a média de moradores era de 3,7.

Redução no número de moradores por domicílio

As unidades domésticas com apenas um morador também aumentaram. Em 2010, 12,2% dos lares eram unipessoais. Este número foi a 18,9% em 2022. Esta foi a única categoria que cresceu no período.

Número de domicílios com casais com filhos teve redução. Em 2010, a categoria representava 41,3% dos lares. O número passou para 30,7% em 2022. Por outro lado, o número de residências com casais sem filhos saltou de 16,1% para 20,2%.