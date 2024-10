Homem é preso e se apresenta como pastor após matar mulher trans em motel

Em depoimento, o homem confessou o crime e culpou a vítima pelo próprio assassinato. Ele afirmou que foi abordado por Luane, que teria oferecido um programa a ele, e que percebeu que ela era uma mulher trans quando eles estavam no motel, desistindo da relação sexual.

Segundo Antônio, Luane teria pedido R$ 100 e impedido que ele saísse do local. "Motivo pelo qual entraram em luta corporal, que teria culminado no óbito da vítima", diz trecho do boletim de ocorrência.

Luane Costa da Silva foi achada morta dentro de motel em Santos; pastor foi preso Imagem: Reprodução de redes sociais

Antônio se identificou como pastor e disse que era casado há mais de 20 anos. Nas redes sociais, há publicações do homem se apresentando como líder religioso. O UOL buscou a igreja da qual ele alegou que fazia parte para saber se ele pertence ao corpo pastoral e aguarda retorno sobre o assunto.

Corpo de Luane, que tinha acabado de se mudar para Santos, será velado em Santo Antônio de Jesus (BA). Ao UOL, a irmã dela, Myllena Rios, informou que a mulher pretendia permanecer no litoral paulista para trabalhar. "Ela foi na frente, acertar o apartamento, e eu ia no final do mês, mas aí aconteceu essa tragédia", afirmou.

O UOL entrou em contato com o advogado de Antônio. O espaço será atualizado quando houver posicionamento sobre a prisão.