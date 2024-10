SP começa sexta-feira com 74 mil imóveis sem luz após chuvas

Pirapora do Bom Jesus é a cidade que foi mais proporcionalmente afetada. Ainda de acordo com a companhia, 6,61% da rede no município está prejudicada: 567 dos 8.679 clientes foram impactados.

A Enel informou que desde a tarde de quinta, cerca de 2,5 mil profissionais foram colocados em campo. A medida faz parte do Plano Emergencial de Atendimento e foi pensada apara atender a eventuais ocorrências envolvendo as chuvas previstas.

Veja lista completa de municípios afetados

Barueri Cajamar Carapicuíba Cotia Diadema Embu Embu-Guaçu Itapecerica Da Serra Itapevi Jandira Juquitiba Mauá Osasco Pirapora Do Bom Jesus Ribeirão Pires Rio Grande Da Serra Santana De Parnaiba Santo André São Bernardo Do Campo São Caetano Do Sul São Lourenço Da Serra São Paulo Taboão Da Serra Vargem Grande

Três pessoas estão desaparecidas no interior de São Paulo

Com o temporal, ao menos três pessoas foram arrastadas pela enxurrada. O Corpo de Bombeiros continua as buscas em cidades do interior nesta sexta (25).