Grupo que falsificava carteiras de estudante faturou R$ 4 milhões por ano

A investigação foi iniciada em setembro de 2024. Polícia Civil detalhou que apuração começou após prisões ocorridas na cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife.

Prendemos cinco pessoas em flagrante e apreendemos um vasto material de falsificação, em setembro. Hoje, o objetivo era ligar o núcleo intelectual desse esquema nas investigações deflagradas naquele mês. No final de agosto do ano passado, uma pessoa foi na delegacia noticiar que tinha recebido uma carteira de estudante e ao tentar fazer a compra de um ingresso para um show em São Paulo não teria conseguido efetuar a compra com o benefício da meia-entrada.

Carlos Couto, delegado da PCPE

Criminosos imitavam o modelo da carteira da União Nacional dos Estudantes. A investigação que deu origem à operação Half Pass. Mais de 50 policiais civis, entre delegados e agentes participam das buscas que ocorrem em Recife, Olinda e Gravatá.