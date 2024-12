Pós-cirurgia de Lula, ministros reforçam otimismo preocupados com reeleição

Os médicos deixaram claro, por exemplo, que a cicatrização de traumas cranianos como o sofrido por ele é mais complicada em idosos. E se esse incidente parece mais simples, outros no futuro podem não vir a ser.

Não é etarismo, mas a realidade da vida com a qual o governo, o PT e seus aliados precisam, mas tem muita dificuldade de lidar.

"Lula está perto dos 80 anos e não tem substituto", disse, recentemente, o líder uruguaio José Mujica. E ele está absolutamente correto.

Lula chegará a 2026 com 81 anos e o PT não tem um substituto com as mesmas chances que ele de vencer as eleições.

E não é apenas o pleito, mas o próprio governo que gira apenas em volta dele.

Pouco antes de confirmada a hemorragia e já com dores de cabeça desde a manhã, o presidente estava reunido com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.